El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, aunque se espera un ligero descenso hacia la tarde, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad. En particular, se prevé que la precipitación sea más intensa entre las 19:00 y las 01:00, donde se podrían registrar hasta 6 mm de lluvia. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos de Soutomaior que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias. Es un buen día para llevar paraguas y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y vientos moderados sugiere que será un día típico de otoño en la región, donde la naturaleza se muestra en su faceta más húmeda y fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.