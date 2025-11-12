El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones a partir de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los residentes de Silleda que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que permitan mantener el calor.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de las 12:00 horas, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un aumento en la intensidad de las lluvias, alcanzando hasta 6 mm en las horas pico. Esto podría generar condiciones de humedad en las calles y posibles charcos, por lo que se aconseja precaución al conducir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas. En resumen, el día de hoy en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y lluvioso, con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.