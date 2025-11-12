El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean más significativas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 10 mm. Las lluvias serán intermitentes, pero se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas o impermeables, especialmente durante las horas pico de lluvia, que se prevén entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esta intensidad del viento puede generar sensaciones térmicas más frías y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las actividades al aire libre sean incómodas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormenta en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:16, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Sanxenxo será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda precaución y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.