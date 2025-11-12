El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también incrementa la probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en torno a 1 mm en total durante el día.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 28 y 57 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que se vistan en consecuencia. A lo largo del día, el viento podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La combinación de la alta humedad y el viento podría contribuir a la formación de nubes de tormenta, aunque la actividad eléctrica no se espera que sea significativa.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:15, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de humedad podrían hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual. En resumen, se recomienda a los residentes de Salvaterra de Miño que se preparen para un día nublado con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado, manteniendo un abrigo a mano para las horas más frescas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
