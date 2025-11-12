El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance la jornada, las nubes se mantendrán predominantes, y se espera que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 100% en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias comenzarán a ser más evidentes a partir de las 11:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se prevé que la precipitación total durante el día alcance hasta 8 litros por metro cuadrado, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 70% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Las temperaturas, aunque suaves al inicio, descenderán ligeramente a medida que avance la tarde, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento también podrían provocar algunas molestias, especialmente en áreas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 35% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Es importante estar alerta a cualquier aviso meteorológico que pueda emitirse a lo largo del día.

El orto se producirá a las 08:20 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia. En resumen, hoy en Salceda de Caselas se prevé un día de cielos cubiertos, lluvias y viento, condiciones que invitan a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para el tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.