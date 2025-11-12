El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de 13:00 a 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan los 10 mm en total. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y potencialmente incómodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor actividad, lo que podría incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de buscar refugio si las condiciones se deterioran.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. La puesta de sol está programada para las 18:15, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.