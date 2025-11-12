El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de lluvia escasa en las primeras horas, aumentando la probabilidad de lluvias más significativas hacia la tarde. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas, aumentando a 6 mm en la tarde y alcanzando hasta 7 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Las rachas máximas se estiman en torno a los 60 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 55% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante que los residentes de Redondela estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, manteniéndose alrededor de los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.