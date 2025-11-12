El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dar paso a un cielo más denso, con la posibilidad de lluvias escasas que se intensificarán hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para un aguacero significativo. Las lluvias podrían acumular hasta 9 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 31 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle durante esas horas. Es recomendable que los ciudadanos eviten desplazamientos innecesarios y busquen refugio en caso de que se desate una tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.