El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 1 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta, especialmente entre las 7 y las 1 de la tarde, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias podrían ser más intensas en este intervalo, con acumulaciones que podrían llegar a 8 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% entre las 7 y la 1 de la tarde, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, pero se espera que las precipitaciones disminuyan hacia la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando mínimas de 13 grados hacia el final del día.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y tomar precauciones al desplazarse.

