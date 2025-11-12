El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% en las franjas horarias de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. En particular, se espera que las lluvias sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y tomen precauciones al desplazarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h, provenientes del sur. Este viento podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se sugiere evitar actividades al aire libre durante esos momentos.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando mínimos de 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:15, momento en el que las nubes podrían comenzar a despejarse ligeramente, aunque las lluvias persistirán.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para las condiciones climáticas adversas y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.