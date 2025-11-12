El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y alcanzando el 100% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, generará una sensación de frío que podría hacer que los habitantes de la zona se sientan más frescos de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicien lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben prepararse para condiciones invernales, con un enfoque en la seguridad y el abrigo ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.