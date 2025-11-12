El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las lluvias se intensifiquen, especialmente en la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas, aumentando a 6 mm hacia la tarde y alcanzando hasta 9 mm en la noche. Esto se debe a un sistema frontal que se desplaza por la región, trayendo consigo un aire húmedo y inestable.

La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Poio necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría generar condiciones de tiempo severo, incluyendo ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente fuertes durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los conductores deben estar atentos a las condiciones de la carretera, que podrían volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur aportará un toque de brisa, aunque las condiciones húmedas y lluviosas dominarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET.