El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso en algunos momentos. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 14 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas al principio, pero a partir de la tarde, la intensidad podría aumentar, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 5 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Pazos de Borbén necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento serán más fuertes durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 13 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras. En resumen, se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se preparen para un día de cielos cubiertos, lluvias y viento moderado, manteniendo precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.