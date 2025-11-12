El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia.

La precipitación comenzará a ser más significativa a partir de la mañana, con un acumulado que podría alcanzar hasta 7 mm en total. En particular, se anticipa que las horas más críticas en términos de lluvia serán entre las 10:00 y las 15:00, cuando se prevé que la intensidad de las lluvias aumente. La probabilidad de precipitación es del 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de Oia se enfrenten a condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 70% en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque no se prevén extremadamente fuertes, podrían alcanzar velocidades de hasta 59 km/h, lo que podría generar incomodidades y la necesidad de tomar precauciones, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad también es un factor a considerar para quienes padecen problemas respiratorios o de alergias.

A medida que avance la tarde, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente hacia la noche. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy en Oia será un día marcado por la lluvia y el cielo cubierto, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que invitará a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.