El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la mañana, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes, con acumulados que podrían llegar a 10 mm en las horas pico de la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento y descargas eléctricas. Las rachas de viento se mantendrán en torno a los 29 km/h, con picos que podrían llegar hasta los 59 km/h, lo que podría generar incomodidades y riesgos en exteriores.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente hacia la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, y el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en áreas donde las lluvias sean más intensas. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, O Rosal experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y alta humedad. Es fundamental que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.