El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un estado de cielo cubierto, con períodos de nubosidad muy densa que podrían generar algunas precipitaciones. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la tarde y la noche. Se anticipa que las lluvias sean moderadas, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 8 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas centrales del día. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer a partir de las 10:00 horas, aumentando en intensidad hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, se espera que el viento mantenga su dirección, aunque su intensidad podría disminuir ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% en las horas de la tarde, aumentando a un 65% durante la noche. Esto sugiere que, si bien las lluvias serán la característica principal del día, también existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en las horas más cálidas.

Los ciudadanos de O Porriño deben prepararse para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias continuas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.