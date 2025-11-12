El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm en el periodo matutino. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

La temperatura durante el día oscilará entre los 15 y 18 grados , con un leve descenso hacia la tarde. Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, rondando el 89%, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con el viento. Este soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, se espera que las lluvias se intensifiquen, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 10 mm. Esto se debe a un sistema frontal que afecta la región, trayendo consigo inestabilidad atmosférica. Las lluvias continuarán durante la noche, aunque se espera que disminuyan en intensidad hacia el final del día.

Es recomendable que los residentes de O Grove tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones del tiempo podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Además, se aconseja el uso de ropa adecuada para el tiempo, dado el viento y la posibilidad de lluvia.

En resumen, el día de hoy en O Grove se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento fuerte y alta humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es importante estar preparados para un día inestable y potencialmente tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.