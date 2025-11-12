El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en la mañana y lluvias más intensas a partir de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de mayor frescor y contribuir a la posibilidad de lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia comience a ser más significativa a partir del mediodía, acumulando hasta 3 mm en las primeras horas de la tarde y alcanzando hasta 7 mm hacia la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 50 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar sensaciones térmicas más frescas.

Además, existe una probabilidad de tormentas que podría alcanzar hasta el 70% en las horas de la tarde, lo que añade un elemento de inestabilidad a la jornada. Es importante estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias a lo largo de la jornada, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se preparen para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.