El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de las 10:00 horas, se espera que la lluvia comience a hacer su aparición, con una precipitación estimada de 0.4 mm. La probabilidad de lluvia se incrementará significativamente en las horas siguientes, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que la lluvia será casi segura durante este periodo.

Durante la tarde, las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm entre las 11:00 y las 22:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 13 grados hacia el mediodía y manteniéndose en niveles similares durante la tarde. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de lluvia. A medida que se acerque la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 25% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal característica del día, no se puede descartar la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en la tarde.

En resumen, el día en Mos se presentará con un cielo cubierto y lluvias a lo largo de la jornada, con temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.