El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos del día. Las rachas máximas se prevén alrededor de 55 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, así como la posibilidad de descargas eléctricas. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.