El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar un ambiente algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad también incrementa la probabilidad de precipitaciones, que se prevén especialmente en la tarde y la noche. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, con lluvias intermitentes que podrían ser más intensas en ciertos momentos.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 65% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de rachas de viento que alcanzarán hasta 50 km/h, lo que podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 20 y 41 km/h a lo largo del día. Estas ráfagas pueden ser especialmente fuertes durante las tormentas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas o cerca de árboles que podrían verse afectados por el viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda. Por lo tanto, es aconsejable llevar ropa adecuada si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Mondariz se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, así como vientos fuertes. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.