El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en las horas más críticas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al inicio, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 6 mm en las horas pico, especialmente entre las 19:00 y las 23:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 25 y 61 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque no se espera que cause daños significativos, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias intermitentes, con temperaturas que rondarán los 15-17 grados . La alta humedad y el viento del sur contribuirán a un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.