El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al amanecer, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 15 y 17 grados. Sin embargo, se espera que la sensación térmica sea más fría debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar ráfagas que superen los 60 km/h. Esto, sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% también entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque no serán intensas, se acumularán a lo largo del día, con un total estimado de 6 mm de precipitación. Las lluvias más significativas se prevén en la mañana y la tarde, donde se podrían registrar hasta 6 mm en total, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Meis deben estar preparados para condiciones climáticas potencialmente severas, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen salir.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.