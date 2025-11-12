El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando hasta un 80% en algunos momentos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con el viento que se espera.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un efecto de enfriamiento, haciendo que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son. Se recomienda a los residentes de Meaño que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en algunos momentos, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y temperaturas frescas. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día típico de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.