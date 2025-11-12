El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . Las condiciones de nubosidad se intensificarán, y se prevé que las lluvias se hagan más frecuentes, especialmente en la tarde, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la tarde y la noche.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. En particular, se anticipa que las ráfagas máximas alcancen los 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría afectar a actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad durante la tarde y un 65% en la noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y la humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 90%. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se aconseja a los residentes de Marín vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un aumento en la probabilidad de tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
