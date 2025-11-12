El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque también habrá momentos de poco nuboso.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en total. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados , lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se situará en torno al 90%.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre en caso de que se produzcan tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá el cielo cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, y se espera que la humedad continúe alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo. En resumen, el día de hoy en Lalín se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes, lluvias y viento, lo que invita a planificar las actividades con precaución y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.