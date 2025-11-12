El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, oscilando entre 15 y 17 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 59 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias más intensas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 11 mm. Esto podría generar condiciones de humedad en el suelo y, potencialmente, pequeñas acumulaciones de agua en áreas de escorrentía.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que los habitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias más intensas.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá estable, alrededor de los 15 grados, mientras que la humedad seguirá siendo elevada. Los vientos continuarán soplando del sur, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo. Hacia el final del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la intensidad de las lluvias, aunque no se descartan chubascos esporádicos.

En resumen, hoy en A Illa de Arousa se prevé un día mayormente cubierto con lluvias, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.