El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias que comenzarán a ser más intensas a partir del mediodía. Las precipitaciones se incrementarán, alcanzando un total de 7 mm en las horas centrales del día, lo que podría generar acumulaciones de agua en las calles y un aumento en el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y se mantendrá alta durante el resto de la jornada.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Sin embargo, se prevé que las ráfagas se mantengan en torno a los 20 km/h por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos, lo que podría afectar la seguridad en actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y eviten salir a la calle si no es necesario, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

En resumen, el día de hoy en A Guarda estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias significativas y un aumento en la probabilidad de tormentas. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.