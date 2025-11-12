El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con un ambiente que se caracterizará por la presencia de nubes y lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 14 y 17 grados, lo que proporcionará un tiempo fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias comenzarán de manera ligera por la mañana, con acumulaciones que irán aumentando a medida que el día avance. Se prevé que la precipitación total alcance hasta 7 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos, provenientes del sur y sureste, oscilarán entre 5 y 63 km/h, con ráfagas que podrían ser más intensas en momentos de lluvia. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de nubosidad y lluvia se mantengan, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta el 70% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, el día en Gondomar se presenta como uno de esos días típicos de noviembre, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, invitando a disfrutar de un ambiente acogedor en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.