El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 a 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. A partir de la mañana, se prevén lluvias escasas, con precipitaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más tempranas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que las lluvias se intensifiquen, alcanzando hasta 7 mm en total, lo que podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, que continuarán cubriendo el cielo. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un aumento en la tarde, con un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 12 grados , y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente bastante incómodo.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán en la tarde y un viento del sur que aportará frescura al ambiente. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.