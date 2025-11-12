El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Este nivel de humedad, combinado con las nubes persistentes, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 8 mm, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de 13:00 a 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de A Estrada necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Además, existe una probabilidad del 65% de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 65 km/h, lo que podría causar algunas molestias y, en ocasiones, dificultar el desplazamiento. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones invernales, con un enfoque especial en la seguridad al desplazarse debido a la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.