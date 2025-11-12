El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis vestirse adecuadamente para el día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea más intensa en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 11 mm entre las 19:00 y 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría generar condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 56 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al exterior, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 13 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente húmeda y fresca. Los residentes deben estar preparados para un ambiente invernal, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche. En resumen, se aconseja a la población de Cuntis que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que se mantenga informada sobre posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.