El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, alcanzando niveles significativos en la tarde y la noche. Se espera que la lluvia sea más intensa entre las 07:00 y las 13:00, con un total acumulado que podría llegar a los 7 mm en este periodo.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde y alcanzando los 14 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, pero la intensidad de las precipitaciones disminuirá. Las temperaturas continuarán bajando, y se espera que la noche cierre con un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que rondarán los 14 grados.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población estar preparada para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.