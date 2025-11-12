El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas variaciones, lo que sugiere que no habrá cambios bruscos en el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 1.3 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es leve, lo que significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones. Las rachas de viento disminuirán hacia la noche, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, por lo que es recomendable estar preparado para un tiempo variable. A pesar de las nubes y la posibilidad de lluvia, el día ofrece oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.