El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se espera que las precipitaciones aumenten, especialmente en la tarde, donde se prevén lluvias más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 17 grados durante todo el día. Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la temporada, y se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 93% en las horas más húmedas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la temperatura y la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 1 y 8 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también será un factor a considerar, soplando desde el sur y sureste con velocidades que oscilarán entre 11 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría llevar a condiciones climáticas más severas. Los residentes deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado, por lo que es aconsejable mantenerse abrigado y preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.