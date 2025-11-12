El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se espera que las precipitaciones aumenten, especialmente en la tarde, donde se prevén lluvias más intensas.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 17 grados durante todo el día. Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la temporada, y se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 93% en las horas más húmedas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la temperatura y la alta humedad.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 1 y 8 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento también será un factor a considerar, soplando desde el sur y sureste con velocidades que oscilarán entre 11 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría llevar a condiciones climáticas más severas. Los residentes deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado, por lo que es aconsejable mantenerse abrigado y preparado para la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
