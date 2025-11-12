El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Las precipitaciones se prevén en diferentes momentos del día, con un total acumulado que podría llegar a 1.5 mm. Las lluvias serán más intensas en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 19:00 horas, cuando se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100%. Esto coincide con un aumento en la actividad de tormentas, que podría llegar hasta un 65% en ciertos periodos, lo que sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde el efecto del viento se sentirá con mayor fuerza. Se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas donde la visibilidad pueda verse afectada por la lluvia y el viento.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 15 grados y máximas que no superarán los 17 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, lo que podría hacer que los ciudadanos sientan un frío más intenso. Es aconsejable vestirse en capas y llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento notable. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.