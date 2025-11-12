El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados, lo que sugiere un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias podrían ser más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm entre las 18:00 y las 21:00 horas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia continua, que podrían interrumpir actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana y disminuirán ligeramente hacia la tarde, aunque se mantendrán en un rango moderado.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad a las condiciones climáticas. Los residentes deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico o en el tráfico debido a las tormentas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.