El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, descendiendo a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas de la mañana y la mitad del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se espera que sean de carácter ligero.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría alcanzar los 59 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la acumulación total podría llegar a 2 mm en las horas de mayor actividad lluviosa. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos de pausa, pero también se prevén episodios de lluvia más intensa, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta a un 60% entre las 13:00 y las 19:00.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y una ligera mejora en la temperatura, que podría estabilizarse en torno a los 15 grados. Sin embargo, la alta humedad y el viento del sur mantendrán una sensación de frescor. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 100% de probabilidad de precipitación hasta la medianoche.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.