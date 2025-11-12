El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 75% de posibilidad de lluvia. A partir de las 07:00, esta probabilidad aumenta al 100% hasta las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 4 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 08:00 y las 09:00, donde se prevé que caigan hasta 4 mm de lluvia.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 84% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 33 km/h, siendo más intensos en las primeras horas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, pero la alta humedad y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían hacer que la jornada sea menos agradable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.