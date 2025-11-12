El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes de la localidad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un incremento notable en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 7 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 63 km/h, especialmente en las primeras horas del día. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente con la alta humedad presente. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar condiciones peligrosas en caso de que se produzcan. Es aconsejable que los residentes estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada y húmeda. En resumen, se recomienda a la población de Baiona que se prepare para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.