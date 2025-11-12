El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 a.m., el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría. A medida que avance la mañana, la situación cambiará ligeramente, con un cielo que se tornará nuboso y muy nuboso entre las 4 a.m. y las 6 a.m.

A partir de las 7 a.m., se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro de luz solar, aunque esta claridad será temporal. A partir de las 9 a.m., las nubes volverán a cubrir el cielo, y se prevé que la nubosidad se mantenga durante gran parte del día, con momentos de cielo cubierto y cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 11 a.m., con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 1 p.m. y las 7 p.m. Esto sugiere que los habitantes de As Neves deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente en la tarde, cuando se prevé que caigan entre 1 y 6 mm de lluvia.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán hacia la tarde y la noche, con mínimas que podrían descender a los 14 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 31 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 71 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes y la lluvia esperada.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones invernales y que considere el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.