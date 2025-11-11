El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.4 mm en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las primeras horas, aumentando la sensación de frescura. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente a 16 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse chubascos intermitentes que podrían sorprender a quienes se encuentren fuera.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se recomienda estar preparado para un día de cielos cubiertos y posibles lluvias, con un viento notable que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.