El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que se estiman en torno a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. Hacia la noche, las lluvias podrían intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar hasta 7 mm, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:16.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 80% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros en el exterior.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad en los intervalos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean en su mayoría ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen temporalmente las precipitaciones.

Es recomendable que los habitantes de Vilagarcía de Arousa se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando en lo posible salir a la calle durante las horas de mayor precipitación y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.