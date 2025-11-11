El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.4 mm en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lloviznas. La humedad relativa será notablemente alta, rondando el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire. El viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

Durante la tarde, la temperatura podría descender a 13 grados, manteniendo un ambiente fresco. El cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, se prevé que la probabilidad de tormentas aumente, alcanzando hasta un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría generar momentos de inestabilidad, aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo.

La tarde también traerá consigo un aumento en la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70-76%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Al caer la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones esperadas serán mínimas. La temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados, y el viento del sur seguirá soplando, aunque con una ligera disminución en su intensidad. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.