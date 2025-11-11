El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará del sur, con rachas que podrían llegar a los 41 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, contribuirá a que la sensación de frío se mantenga.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche. Se estima que la probabilidad de lluvia alcanzará el 100% entre las 19:00 y la 01:00, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con un incremento en la posibilidad de tormentas, que podría llegar al 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Vila de Cruces deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga adecuada durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la lluvia en las horas de la tarde. La combinación de nubes y lluvia puede hacer que la luz del día se sienta más tenue, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:13.

A lo largo de la jornada, la humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 72% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.