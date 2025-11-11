El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados durante la mayor parte del día, proporcionando un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

A lo largo de la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, donde se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones. En total, se estima que la lluvia acumulada podría alcanzar hasta 4 mm, lo que podría causar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90% durante la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero aún así se sentirá bastante húmedo. Esto puede resultar incómodo para aquellos que planean actividades al aire libre. Además, el viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 22 y 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que algunas tormentas eléctricas podrían desarrollarse, especialmente en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también vientos más fuertes y descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la calle durante esos momentos.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza natural con el juego de luces en el cielo nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.