El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99%, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que la precipitación alcance hasta 4 milímetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 35 kilómetros por hora. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 73 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La temperatura máxima del día alcanzará los 18 grados en las horas más cálidas, mientras que por la noche descenderá a 15 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% en la tarde y del 55% en la noche, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la segunda mitad del día. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

A medida que el sol se ponga a las 18:15, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias continuas. Se recomienda a la población que mantenga precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año.

