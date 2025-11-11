El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo más lluvioso.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos de 7 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 50% durante las horas de mayor actividad.

La tarde será especialmente propensa a tormentas, con un 45% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos de Tui deben estar preparados para posibles chubascos intensos y tormentas eléctricas, que podrían afectar la visibilidad y las condiciones de conducción. Se recomienda precaución al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 16 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día de hoy en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.