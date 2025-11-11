El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que la percepción de frío sea más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados hasta el periodo de la tarde, cuando se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 64 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 21:00 a 22:00.

Además, existe una probabilidad de tormentas que podría llegar hasta el 55% en las horas de la tarde y la noche, lo que añade un elemento de inestabilidad a la previsión. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la presencia de lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda a la población que se vista adecuadamente para el frío y la lluvia, y que evite desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.