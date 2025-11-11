El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante el día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que oscila entre el 66% y el 96%, creará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. La humedad alcanzará su punto más alto en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 22 y 30 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 62 km/h en algunos momentos, lo que podría generar condiciones de incomodidad al salir. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 25% en las primeras horas del día, aumentando hasta un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser ligera, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas más intensas, especialmente en la franja horaria de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de buscar refugio si las condiciones se deterioran.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma. La salida del sol se producirá a las 08:19, lo que permitirá que la luz del día ilumine un paisaje cubierto de nubes. En resumen, hoy en Soutomaior se prevé un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas, lo que invita a los residentes a planificar sus actividades con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.